Польские реформы и Starbucks в Европейском суде

В программе "Вкратце из Брюсселя":

Противники судебных реформ, проводимых консервативным правительством Польши, потерпели очередную неудачу.

Недавно несколько польских судов пожаловались в Европейский суд на новые правила дисциплинарных разбирательств, утверждая, что эти правила позволяют министру юстиции оказывать давление на неугодных судей. Но Генеральный адвокат суда в Люксембурге не рекомендовал принять жалобу к рассмотрению, сославшись на следующее заключение экспертизы:

Аргументация истцов основана на "субъективных опасениях, которые еще не конкретизированы в порядке рассмотрения дисциплинарных проступков и поэтому остаются гипотетическими".

Окончательное решение по польскому иску должен принять весь Европейский суд. В своем решении он не руководствуется экспертизой Генерального адвоката, но обычно поддерживают его оценку.

Тем временем независимость судебной системы Варшавы вызывает сомнения у Брюсселя. В связи с попытками правящей партии досрочном отправлять на пенсию членов Верховного суда Еврокомиссия начала штрафную процедуру в отношении Польши, обвиняя ее правительство в нарушении Лиссабонского договора.

Оправдание Starbucks в Европейском суде

Брюссель также решительно борется с незаконными налоговыми послаблениями, особенно американскому бизнесу. Но суд в Люксембурге пришёл к выводу, что льготные условия не всегда идут на пользу транснациональным корпорациям и не всегда вредят развитию Евросоюза.

Европейский суд отменил решение Еврокомиссии от 2015 года в отношении Starbucks. Оно обязывало эту сеть кофеен вернуть Нидерландам до 30 миллионов неуплаченных долгов. По мнению судей в Люксембурге, американская компания не извлекла экономических преимуществ из корпоративных льгот, предложенных голландскими властями.

Венгрия критикует миграционную сделку

Венгрия подвергла критике временное соглашение между Германией, Францией, Италией, Финляндией и Мальтой о распределении по Евросоюзу спасенных в море мигрантов. Будапешт назвал заключенную в Валетте сделку «обновленной версией не оправдавшей себя системы квот" на приём беженцев.

На днях премьер-министр Виктор Орбан заявил, что левые европейские политики в ЕС "настойчиво выступают за поощрение миграции".

Молодежь в ЕС больше голосует

Социологическая служба Eurobarometer объясняет высокую явку на майских выборах в Европарламент усилением гражданской активности молодёжи.

Согласно опросам, лиц в возрасте до 25 лет приняло участие в голосовании на 14% больше, чем в предыдущий раз, а в категории от 25 до 39 лет — на 12%.

Всего бюллетени опустили 50,6% избирателей ЕС — наибольшее число с 1994 года.