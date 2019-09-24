Фестиваль культуры взаимоуважения

В итальянском городе Бари проходит Международный гендерный кинофестиваль BIG. Организаторы фестиваля говорят, что стремятся развивать культуру взаимоуважения. На открытии выступил первый и пока единственный в Европе мэр-трансгендер Джанмарко Негри: на выборах в Тромелло в минувшем мае за него проголосовали почти 40% избирателей.

"У нас впереди долгий путь. Представители ЛГБТ-сообщества должны проявлять храбрость на этом пути и внести свой вклад. Нужно говорить: если и он смог это сделать, то я и могу хотя бы попытаться", — уверен Джанмарко Негри.

Концерты, перфомансы, фильмы посвящены размышлениям о свободе самовыражения и самовосприятия, основополагающих правах человека, совместном сосуществании и поиске возможностей преодоления предрассудков.

Фестиваль BIG проходит на нескольких площадках и продлится до 28 сентября.