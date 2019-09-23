Грета Тунберг: "Вы украли моё детство!"

На саммите ООН по климату 66 стран взяли на себя обязательнст к 2050 году добиться нулевого баланса выбросов углекислого газа в атмосферу.
А 16-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, выдвинутая на Нобелевскую премию мира, обвинила политиков в бездейтствии:
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что охрана лесов — это ключ к борьбе с изменением климата:
В зале саммита неожиданно появился и президент США Дональд Трамп, он заглянул туда перед началом конференции ООН, посвященной свободе вероисповедания.
Вместо Трампа в сессии по климата приняла участие американская чиновница сравнительно невысокого ранга — заместитель помощника госсекретаря по вопросам океанов, окружающей среды и науки Марсия Берникэт.