"Барашек Шон: Фермагеддон": премьера в Лондоне

В Лондоне состоялась мировая премьера полнометражного мультфильма "Барашек Шон: Фермагеддон". В новой ленте появляется очаровательное инопланетное существо Лу-Ла с удивительными способностями. Его корабль падает на Землю возле фермы. Шон берется за миссию по поиску дома межгалактического пришельца.

Среди присутствовавших на показе - британский художник-мультипликатор Ник Парк. Именно в его короткометражном фильме "Стрижка "под ноль" из серии про Уоллеса и Громита впервые появляется барашек Шон.

Ник Парк, художник-мультипликатор: "Ооо... Барашки в космосе. Что может быть лучше? Ладно, не все происходит в космосе, но в центре внимания - инопланетный персонаж, с которым подружился барашек Шон. Инопланетянин очень интересный и еще более шаловливый нежели Шон".

Лондонскую премьеру посетил и астронавт Европейского космического агентства Тим Найджел Пик:

"Здорово знать, что космическая тема проникает во многие фильмы. Это замечательно, это вдохновляет молодежь. Нам это необходимо. Нужно, чтобы молодые люди они заинтересовались наукой, техникой, космосом. И почему бы не начать с таких вот фильмов! Это прекрасно."

Австралийская певица Кайли Миноуг и участники британской инди-рок-группы The Vaccines совместно записали композицию для саундтрека к новой картине.

В российский прокат "Барашек Шон: Фермагеддон" выйдет 26 декабря.