Раскрыто дело об убийстве Михаила Круга

Дело об убийстве Михаила Круга, который был застрелен в 2002 году, раскрыто, сообщает СК. Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, отбывающий пожизненный срок за совершение заказных убийств, дал признательные показания. По его словам, певца застрелил другой член банды Дмитрий Веселов, с которым они вместе планировали ограбить дом артиста.

Агеев рассказал, что действовал по указанию тверского криминального авторитета, "известного в определенных кругах как "Лом" (он погиб в 2006 году). В момент ограбления певца и его семьи не должно было быть дома.

"По замыслу заказчика, Михаил Круг, обнаружив факт хищения своего имущества, обратится к нему за помощью, тот "найдет" похищенное, после чего певец станет ему обязанным и будет выплачивать часть гонораров от концертной деятельности", - сообщает Следственный комитет. Но Круг и его родные неожиданно вернулись домой, и Веселов дважды выстрелил в певца.

Годом позже самого Веселова убил другой член банды Александр Осипов, который также отбывает сейчас пожизненный срок. Он, как и Агеев, был этапирован в тверской изолятор для дачи показаний.

По словам Осипова, он действовал из мести: он был лично знаком с Кругом и любил его творчество, а потому, узнав, что Веселов причастен к смерти певца, застрелил убийцу артиста.

"Следствием отрабатывались различные версии, в том числе о наличии у Круга личных конфликтов, корыстном мотиве совершения преступления, а также совершении преступления лицами, ранее судимыми и наркозависимыми. Следственными органами СК России был проверен каждый знакомый певца, а также люди, связанные с организацией гастролей и концертов исполнителя, а также все жители поселка, в котором произошла трагедия", - говорится на сайте Следственного комитета.

Михаил Круг был убит 7 апреля 2002 года. Его называли "королем русского шансона". Его самые известные песни - "Владимирский централ", "Магадан", "Кольщик", "Приходите в мой дом", "Купола".