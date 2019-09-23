Польша не готова отказаться от угля

Лето уходит, и миллионы домов в Польше обогреваются благодаря ископаемому топливу. Веками уголь был здесь главным энергетическим ресурсом как в жилых домах, так и в промышленности.

– В Польше по-прежнему дешевле всего уголь, – делится один из местных жителей. – Газовое отопление примерно раза в полтора дороже.

Солнце или ветер – лишь вспомогательные источники энергии. В прошлом году добыча угля в Польше составила 63 миллиона тонн. Cпоры об угле и окружающей среде ведутся здесь долгие годы. Об этом говорит депутат партии «Свобода и справедливость» Гжегож Тобижовский:

– Исходя из прагматических и экономических соображений, заботясь о безопасности наших граждан мы говорим: конечно, мы переходим к возобновляемым источникам энергии, мы заботимся о климате, хотим внедрять новейшие технологии, но недопустимо, чтобы мы остались без электроэнергии!

Таким образом, уголь остаётся основным ресурсом в энергетической системе Польши, и в скором времени ситуация едва ли изменится.

– Мы до сих пор остаёмся развивающейся страной, догоняющей упущенное, – считает Павел Богач из Горно-металлургической академии. – Мы должны об этом помнить, и экономический аспект тут крайне для нас важен. Ведь речь идёт о рабочих местах.

Сейчас в горнодобывающей отрасли здесь работают около 130 000 человек. Польская горнодобывающая группа – крупнейший работодатель в Силезии. Большая часть 42 000-го персонала трудятся под землёй.

– Одно рабочее место на шахте создаёт четыре сопутствующих рабочих места, – отмечает Томаш Глоговский из Польской горнодобывающей группы. – Поэтому можно с уверенностью говорить, что в этой отрасли на самом деле заняты триста тысяч человек.

В Силезии люди работают на шахтах из поколения в поколение, и рассчитывают, что так и будет продолжаться:

– Даже представить себе не могу! Без угля Силезию ждёт упадок, у нас здесь будет второй Детройт! – считает этот шахтёр.

И это не преувеличение. Вся экономика зависит от угольной промышленности. Поясняет эксперт по горному делу Мария Трепинска:

– В Силезии есть город Бытом. Когда-то он был крупным, а теперь стал маленьким, там всё развалилось. Цены на недвижимость упали до 200 евро за квадратный метр. Если принять решение о быстром закрытии шахт, Силезия прекратит своё существование!

И с этим считаются польские политики самых разных убеждений. Ведь победа на выборах в Силезии – залог победы в стране. Из Польши передаёт корреспондент Euronews Лежек Кабтак:

– Возобновляемые источники энергии не в могут полностью удовлетворить польские энергетические потребности. В Польше огромные запасы угля и нет атомных электростанций, поэтому из экономических соображений страна не может позволить себе отказаться от угля в ближайшие десятилетия. Но вопрос в том, может ли она позволить себе не отказаться от него долгосрочной перспективе?