Болезнь Паркинсона: не лечение, но облегчение

Болезнь Паркинсона поражает свыше миллиона человек в Европейском Союзе. Болезнь считается неизлечимой, к тому же врачам трудно "поймать" расстройство на ранней стадии. Европейские медики объединяют усилия, исследуя терапевтический эффект видеоигр на состояние пациентов (эксперимент проходит в Салониках).

Подробнее об особенностях болезни Паркинсона нам рассказал невролог Дхавал Триведи из Королевского колледжа Лондона: "Паркинсонизм - прогрессирующее заболевание, из группы нейродегенеративных. Его типичные симптомы - тремор, брадикинезия, это замедленные движения, общая медлительность, когда вам требуется больше времени на выполнение привычных дел.

Это - ранние симптомы, их следует выявлять как можно скорее, однако у медиков нет для этого инструментов. Поэтому врачам иногда трудно собрать воедино и диагностировать эти ранние симптомы.

А их важно зафиксировать, даже если лечения от болезни Паркинсона нет. Но чем раньше вы поставили диагноз, тем лучше вы контролируете недуг, управляете симптоматикой. Есть специальные препараты ограничивающие развитие тех или иных проявлений болезни, они могут улучшить качество жизни пациентов".