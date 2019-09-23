Сирийские нелегалы под видом украинских волейболистов

Греческая полиция задержала десять сирийских нелегальных мигрантов, которые пытались вылететь из Греции в Швейцарию под видом украинских волейболистов. Мужчины были одеты в форму волейбольной команды, имели при себе украинские паспорта, которые, скорее всего, были украдены или утеряны, и держали в руках два мяча. Это и насторожило пограничников. При проверке они обнаружили, что документы креативных нелегалов оказались поддельными.

"В афинском аэропорту такое происходит постоянно. Некоторые одеваются как священники и другие церковные служители, мужчины переодеваются в женщин и т. д. Все зависит от паспортов, которыми преступные группы снабжают мигрантов, чтобы те могли выехать в европейскую страну. В данном конкретном случае они держали в руках волейбольные мячи. Но какие настоящие волейболисты возьмут с собой в самолет мячи?", - сказал в интервью euronews пресс-секретарь полиции Гиоргос Каллиакманис.

Все нелегалы были арестованы, их дело передано в греческий суд.