Игры против Паркинсона

Может ли видеоигра помочь эффективнее лечить тех, кто страдает болезнью Паркинсона? В Салониках (Греция) полным ходом идет эксперимент с вдохновляющими результатами.

... Эрмиони было 49 лет, когда ей диагностировали болезнь Паркинсона. Женщина входит в группу из 35 пациентов, которые вместе с врачами тестируют терапевтические видеоигры. Эрмиони по-прежнему работает, она преподаватель немецкого; при этом женщина признается, что болезнь сильно влияет на ее жизнь: "Я на все теперь трачу больше времени - на повседневные дела, покупки; я избегаю магазинов в момент большого скопления народа, чтобы не волноваться и не мешать другим. Я ведь двигаюсь медленно - выбираю, укладываю продукты. Мне теперь на все нужно больше времени - на подготовку утром к выходу из дома, на макияж, на обычные дела на кухне".

Ученые, объединенные Европейским исследовательским проектом, разработали 14 сценариев игр, чтобы помочь пациентам поддерживать реактивность. мышечный тонус и даже бороться с депрессией. Сегодня эти "серьезные игры" проходят клинические испытания в Греции - с тем, чтобы внедрить их в реабилитационные центры и рекомендовать пациентам на дому.

София Диаш занимается реабилитацией неврологических больных: "Мы убеждены, что если пациенты с согласия врача будут играть в три-четыре такие игры ежедневно по 30 минут, они заметят улучшение своего состояния. Более того, прогрессирование болезни может замедлиться".

Проект предусматривает постоянный контроль врачей-неврологов за состоянием подопечных - пациентов-игроков: отслеживать правильность выполнения игровых заданий можно в режиме оналйн.

Невролог Севасти Бостанжопулу отмечает: "Эти компьютерные игры-упражнения могут стать эффективной частью лечения; они узконаправленные, легко адаптируются под нужды пациентов".

Ученые и медики также трудятся над совершенствованием методики, позволяющей как можно раньше выявить у пациентов признаки начинающегося заболевания. Им на помощь приходит искусственный интеллект. Исследовали тестируют платформу, к которой участники эксперимента могут подключиться через цифровые часы или смартфон.

Димитриос Яковакис, инженер и специалист в сфере IT, поясняет: "Мы тестируем наши решения в сфере искусственного интеллекта на разных группах пользователей - и на здоровых людях, и на тех, кто болен. Приложение позволяет собирать интересную статистику в течение года - так мы можем отслеживать изменения, которые происходят у страдающих Паркинсоном пациентов. Мы фиксируем характеристики, которые впоследствии помогут нам улучшить раннюю диагностику этого заболевания".

Система способна распознавать незначительный тремор, замедленность движений, изменения речи, мимики - все, что прямо или косвенно может указывать на неврологическое расстройство.

Профессор университет Салоник Леонтиос Хаджилеонтиадис настроен оптимистично: "После трех лет исследований и экспериментов точность нашей ранней диагностики составляет 82-85%. Сейчас необходимо расширить экспериментальную группу пациентов, собрать больше данных, проанализировать их. Это наша задача на ближайшие годы".

Исследователи надеются внести эффективный вклад в борьбу с заболеванием, которым страдает не менее 10 миллионов человек в мире.