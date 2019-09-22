Кинофестиваль в Сан-Себастьяне

Звезды киноэкрана вновь собрались на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. Героиня "Сумерек" Кристен Стюарт приехала представить свою новую ленту, в которой выступает как режиссёр. Она же играет и играет главную роль - актрисы Джин Себерг, известной своим конфликтом с ФБР, обвинявшим её в поддержке леворадикальной организации "Чёрные пантеры".

Всего на официальном конкурсе представлено 18 фильмов. Один из фаворитов - "Во время войны" Алехандро Аменабара. Это история об испанском писателе и философе Мигеле де Унамуно, который был ректором университета Саламанки в 1936-ом году. Унамуно поддержал военный переворот генерала Франко, который привел к власти фашистов, но потом резко осудил их действия, за что поплатился должностью, свободой, а потом и жизнью - философ скончался вовремя домашнего ареста.

"Он постоянно задаётся вопросами, сомневается, ничего не принимает как должное, у него нет предубеждений, - рассказывает Аменабар о своём герое. - Тогда как мы видим, что многие современные интеллектуалы и политики не готовы подходить к себе критически. Мне нравится, как этот человек поставил под сомнение республику, отцом которой он был. И после того, как он поддержал солдат, которые, как ему казалось, восстанавливали порядок, он также очень мужественно и дотошно рассмотрел эту ситуацию критически. Было бы здорово, если бы сегодня в Испании были новые Унамуно".

Более 200 фильмов смогут посмотреть зрители во время фестиваля в Сан-Себастьяне и увидеть на красной ковровой дорожке Кенна Лоуча, Хавьера Бардема, Жюльет Бинош или Дарена Аронофски.

"После того, как Алехандро Аменабар выбыл из борьбы за Оскар - Испания предпочла послать в США "Боль и славу" Альмодовара - он может взять реванш здесь, на фестивале в Сан-Себастьяне. Организаторы также стремятся продемонстрировать свою приверженность гендерному равенству. Официальный отбор прошли больше женщин, а в других номинациях, такой, как новые режиссёры, наблюдается паритет", - передаёт из Сан-Себастьяна корреспондент Euronews.