Протест против сетей 5G

В швейцарском Берне несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против внедрения в стране стандарта высокоскоростной мобильной связи пятого поколения 5G.

Участники демонстрации уверены, что новая технология пагубным образом может влиять на здоровье человека и окружающую среду и требуют дождаться данных научных исследований, прежде чем разворачивать сети по всей стране.

Лидер движения Frequencia Патрия Бечалани говорит: "Цель нашей демонстрации — мораторий на внедрение технологии. Мы также хотим оказаться от насильственного облучения и добиться повышения порога допустимых значений дозы облучения. Мы хотим информировать население, чтобы люди задумались об опасности электромагнитных волн".

В Швейцарии уже работают свыше 300 антенн с частотами мобильной связи пятого поколения. В начале года более 180 ученых из 36 стран обратились к властям ЕС с призывом остановить внедрение технологии до завершения всестороннего изучения возможных рисков.