Триумф сборной России на Гран-при по дзюдо в Ташкенте

Сборная России прекрасно показала себя на Гран-при по дзюдо в Ташкенте. На этом турнире россияне завоевали пять золотых и две серебряных награды и заняли первое место в общем медальном зачёте.

Не только российская команда могла похвастаться успехами в заключительный день соревнований. Швед Маркус Нюман в каждом матче победил с "иппоном" и одолел на пути к финалу олимпийского чемпиона японца Масю Бейкера. В решающем поединке Нюман сразился с россиянином Хусеном Халмурзаевым. Ни один из соперников не собирался уступать, и уже в дополнительное время шведский дзюдоист сумел заработать финальный "иппон" и поднялся на вершину подиума в категории до 90 кг. Халмурзаеву досталось "серебро".

Когда я получил "иппон" в финале, я пришёл в восторг. Я давно ничему не радовался так сильно, я доволен, что вернулся в дзюдо. Маркус Нюман победитель в категории до 90 кг

Бернадетт Граф, выступающая в категории до 78 кг, принесла сборной Австрии второе "золото" на этом турнире. Она была в прекрасной форме и так же, как и Нюман, в каждой схватке удостоилась "иппона". В финале она одержала верх над Антониной Шмелёвой. Россиянка завоевала серебряную медаль.

На этот раз здесь всё немного по-другому, гораздо больше людей, но мне по-прежнему очень нравится бороться в Ташкенте. Бернадетт Граф победительница в категории до 78 кг

В категории до 100 кг среди мужчин не было равных россиянину Казбеку Занкишиеву. В решающем матче его соперником стал азербайджанец Зелим Коцоев. Приём о-сото-макикоми, за который россиянин удостоился оценки "иппон", поставил точку в споре за золотую награду

В самом тяжёлом весе среди женщин победу праздновала Ксения Чибисова. В финальном поединке против Ким Хён из Южной Кореи россиянке понадобилось всего 30 секунд, чтобы заработать "иппон".

Финал в категории свыше 100 кг получился очень зрелищным. На татами вышел Гурам Тушишвили, занимающий первую строчку в мировом рейтинге, и Бекмурод Олтибоев, на стороне которого были узбекские болельщики. Первым оценку "вадза-ари" получил грузинский дзюдоист. Затем Олтибоев сравнял счёт. За 25 секунд до конца основного времени, Тушишвили выполнил великолепный бросок сасае-цурикоми-гоши, который принёс ему победу в этом матче.

Британка Натали Паэулл завоевала 28 медаль мирового тура международной федерации дзюдо. В поединке за "бронзу" в категории до 78 кг она одолела кореянку Юн Хён Чжи.