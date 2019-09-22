Сад любви Гарсиа Лорки

"Распахнутый сад. Лорка и любовь" - так называется выставка, открывшаяся в Культурном центре имени Федерико Гарсиа Лорки в Гранаде.

В самом начале Гражданской войны в Испании известный поэт и драматург был арестован франкистами и пропал без вести. Ему было всего 38 лет.

Обстоятельства смерти и место захоронения поэта до сих пор с точностью не установлены. Но в опубликованном в 2015 году отчёте полиции Гранады того времени говорится о его связях с социалистами и о его нетрадиционной ориентации.

"Ему удалось в своей жизни примирить дух и плоть, творчество и физическую, гомоэротическую любовь, секс. В своих письмах людям, которым он доверял, Лорка пишет: "Я весь день работаю, как фабрика, фабрика поэзии. А мои ночи - это вакханалия плотских развлечений", - рассказывает куратор выставки Кристофер Морер, который уже долгие годы изучает творчество Лорки.

На выставке представлены 135 костюмов, фотографий, писем, записок и других экспонатов; многие документы ещё никогда не публиковались. Племянница поэта, президент Фонда Лорки Лаура Гарсиа Лорка де лос Риос рассказывает:

"В изгнании и даже ещё до момента убийства началась работа моих бабушек и дедушек, моего отца, моих тётушек: в сложнейших условиях они собирали эту коллекцию. Некоторые вещи оставались в Мадриде: часть их можно было хранить в сейфе - другие оставались в доме, который был опечатан и охранялся вооружёнными республиканскими солдатами до тех пор, пока бывший профессор Федерико не смог пойти туда и забрать документы".

Ряд исследователей творчества Лорки утверждают, что тема запретной страсти проходит красной нитью через многие произведения поэта, полностью опубликованные лишь в 1994 году.

"Верится с трудом, но это первая выставка, организованная на тему о Лорке и любви, хотя любовь была эпицентром его жизни и творчества. "Распахнутый сад" - это настолько интенсивно и интимно, что он затрагивает страны в душе каждого посетителя, независимо от его отношения к самому поэту", - передаёт из Гранады корреспондент Euronews.

Выставка в Центре Федерико Гарсии Лорки в Гранаде будет открыта до 6 января 2020 года.