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Республика Конго

ДРК опробует новую вакцину против Эболы

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 Кнарик Хачатрян 
ДРК опробует новую вакцину против Эболы
Авторское право
REUTERS/Baz Ratne
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Органы здравоохранения Демократической Республике Конго планируют начать использовать вторую вакцину против лихорадки Эболы. Она дополнит первую, которой с августа прошлого года были уже привиты 225 тысяч человек.

По данным данным представительства ВОЗ в ДРК, лихорадка унесла в этой стране 2015 жизней за 13 месяцев. Лекарства от вируса Эболы, гарантирующего выздоровление, пока не существует, и главным средством борьбы остаются вакцины. Но прививку от вируса можно сделать эффективной только в том случае, если нацелить иммунитет сразу на несколько мишеней, активировав ответ на широкий спектр вирусных белков.