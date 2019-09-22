ДРК опробует новую вакцину против Эболы

Органы здравоохранения Демократической Республике Конго планируют начать использовать вторую вакцину против лихорадки Эболы. Она дополнит первую, которой с августа прошлого года были уже привиты 225 тысяч человек.

По данным данным представительства ВОЗ в ДРК, лихорадка унесла в этой стране 2015 жизней за 13 месяцев. Лекарства от вируса Эболы, гарантирующего выздоровление, пока не существует, и главным средством борьбы остаются вакцины. Но прививку от вируса можно сделать эффективной только в том случае, если нацелить иммунитет сразу на несколько мишеней, активировав ответ на широкий спектр вирусных белков.