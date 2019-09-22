Землетрясение в Албании

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в ночь на воскресенье в столице Албании Тиране и портовом городе Дурресе. Пострадали также также населённые пункты Поградец, Фиери и ряд городов в юго-западной части Северной Македонии. Эпицентр располагался в 6 километрах к северу от Дурреса. Очаг залегал на глубине 10 километров в Адриатическом море. Отголоски подземных толчков ощутили и на греческом острове Корфу.

В Тиране частично разрушилась кирпичная кладка одного из зданий столичного университета, повредив припаркованные рядом автомобили. Десятки людей получили ранения разной степени тяжести и были доставлены в центральную больницу. В ряде населенных пунктов в Албании отключено электричество, отсутствует мобильная связь. Люди в панике покидали дома, многие из которых значительно пострадали.

Полиция Албании приведена в полную готовность. По данным властей, это самое сильное землетрясение в стране за последние 30 лет. Открыт номер бесплатной горячей линии для оказания помощи пострадавшим

Премьер-министр Албании Эди Рама отменил свою поездку в Нью-Йорк и вернулся в Тирану.