"Цвета мира" в день мира

Минутой молчания и символическим ударом в колокол отметили в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Международный день мира. Провозглашённый 40 лет тому назад как день отказа от насилия и прекращения огня на всей планете, в этом году он проходит под лозунгом "Борьба с изменением климата ради мира". Взяв слово, генеральный секретарь Антонио Гутерриш, призвал участников всех войн прекратить боевые действия хотя бы на сутки и добавил:

"Мы знаем, что мир - это больше, чем просто отсутствие войны. Речь идет об уважении, терпимости и процветающем обществе, где люди живут в гармонии, уважении друг к другу и окружающей среде. Наша тема в этом году посвящена климатическим изменениям, потому что мы знаем, как они угрожают миру во всём мире".

В тот же день в Нью-Йорке прошёл молодёжный саммит ООН по климату, а в понедельник пройдёт саммит ООН, также посвящённый проблеме климатических изменений.

В Риме Международный день мира отметили красочной выставкой детских рисунков в Колизее. Юные художники изобразили мир таким, каким они его представляют.

"Эта выставка под названием "Цвета мира" организована участниками международной факельной эстафеты "Бег дружбы", которая носит имя спортсмена и миротворца Шри Чинмоя. Мы собрали 5 тысяч рисунков со всего мира, они сделаны детьми из более чем 100 стран", - говорит Альфредо де Жоаннон, председатель Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run.

С возникновением движения "Пятницы по имя будущего" дети и молодёжь играют всё более значимую роль в защите окружающей среды, повышении осведомленности об экологически чистых методах производства и возобновляемых источников энергии.