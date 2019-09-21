Минздрав Германии приглашает иностранную молодёжь на работу

Больницы Германии нуждаются в иностранцах — это признал министр здравоохранения Йенс Шпан в ходе официального визита в Мексику. Он пригласил молодёжь с профильным образованием приезжать в ФРГ на работу младшим медицинским персоналом. В Мехико Шпан подписал соглашение об упрощении порядка отправки специалистов в Европу.

В Германии общество стареет, растёт спрос на медсестер, на квалифицированный персонал. Проблема в том, что в Германии недостаточно специалистов. Нам нужно, чтобы молодёжь из-за рубежа приезжала работать медсестрами в нашей системе здравоохранения, поэтому мы стремимся к сотрудничеству с другими странами. Мы сотрудничаем с Косово и Филиппинами, мы хотим работать и с Мексикой. Йенс Шпан министр здравоохранения Германии

Мексика представляет особый интерес для минздрава Германии из-за возрастной структуры населения этой латиноамериканской страны. Там велика доля молодёжи, а высококвалифицированные выпускники с дипломами медсестёр зачастую не могут найти работу — проект двустороннего сотрудничества призван решить проблему занятости и помочь европейскому здравоохранению.