Дрейфующая «Полярная звезда»

Денис Локтев, Euronews:

«После десятилетней подготовки исследовательский ледокол Polarstern отправляется в путешествие через Северный полюс продолжительностью в год. Беспрецедентная научная экспедиция, чья задача — вывести климатические исследования на новый уровень».

Учёные из двух десятков стран, в том числе России, будут прямо на ледоколе дрейфовать через Северный ледовитый океан приблизительно до следующей осени. Немецкий ледокол, который оправился из норвежского Тромсё, будет вморожен в лёд и вдоль Трансарктического течения пройдёт через северный полюс, а освободится ото льда в проливе Фрама — между Гренландией и Шпицбергеном.

Это первая международная экспедиция в Арктику подобной продолжительности. Главная задача учёных — уточнить существующие климатические модели и понять, какая роль в них отведена арктическому региону.

По словам руководителей, для этой цели очень важно осуществить дрейф зимой, когда лёд в океане очень толстый.

Денис Локтев, Euronews:

«Триста учёных на борту судна будут брать пробы атмосферы, образцы льда и воды. Их изучение поможет заполнить пробелы в знаниях и выяснить, почему Арктика нагревается вдвое быстрее, чем остальная планета».

Бюджет экспедиции составил около 140 миллионов евро. Команда учёных в дрейфующем лагере будет сменяться каждые два-три месяца.