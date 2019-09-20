В США готовятся к штурму военной базы, где могут находиться инопланетяне

Приверженцы конспирологии готовятся к штурму американской военной базы "Зона 51". Те, кто верит в инопланетян, считают, что в ее стенах власти США проводят эксперименты над пришельцами. Идти на штурм сторонники этой теории решили в особом стиле: они планируют пробежать как герой анимэ Наруто.
Один молодой человек уже успел "засветиться" на телеэкранах во время прямой трансляции. Пока журналист вел эфир, парень пробежал за его спиной как раз в стиле Наруто.
Ранее американские власти закрыли воздушное пространство над секретной базой "Зона 51" в штате Невада. Запрет действует с 16 по 22 сентября. Кроме того, правительство пригрозило штрафом в 1000 долларов каждому, кто попытается прорваться на территорию базы.
Поначалу идея штурма "Зоны 51" была не более чем шуткой, но со временем эта задумка набрала популярность в соцсетях. Организаторы тогда написали, что если бежать как Наруто, то участники штурма будут быстрее пуль охраны. Участие в акции подтвердили в Facebook около 2 миллионов человек, в том числе иностранцы.
Позже организатор акции Джейсон Барнс заявил, что их призыв – шутка и он не несет ответственности за тех, кто все же решится на штурм.
Шериф округа Линкольн Керри Ли сообщил, что если до базы доберется хотя бы один процент из тех, кто изъявил желание приехать, то местные власти просто не смогут справиться с таким наплывом народа (в округе Линкольн живут всего 5000 человек).
Военная база ВВС США "Зона 51" (Area 51) расположена в штате Невада в 130 километрах от Лас-Вегаса. Ее построили в 1955 году, но власти признали существование базы только в 2013. По официальным данным, в "Зоне 51" разрабатываются экспериментальные летательные аппараты и системы вооружения.
Именно там разворачиваются действия фильма "День независимости", который вышел в 1996 году. По сценарию герою удается уничтожить инопланетный корабль. После этого он привозит пришельца на военную базу.