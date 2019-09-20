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Бизнес

Thomas Cook не спасти?

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 Михаил Саленков 
Thomas Cook не спасти?
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План спасения старейшей в мире туристической компании Thomas Cook - под угрозой. Необходимо дополнительное финансирование. Летом руководству удалось согласовать план спасения фирмы, предложенный китайской Fosun Tourism Group. Она предоставит 508 миллионов евро в обмен на 75-процентную долю в Thomas Cook и 25 процентов авиакомпании группы. Еще 508 миллионов евро обещали банки-кредиторы.

Однако заемщики потребовали дополнительные 226 миллионов евро. Если компании не удастся найти средства, она будет передана под внешнее управление в ближайшие дни.

Компания Thomas Cook была основана почти 180 лет назад. В ней работает 21 тысяча сотрудников. Ежегодно фирма обслуживает более 22 миллионов клиентов. 600 тысяч туристов сейчас находятся на отдыхе, в основном это граждане Великобритании, Германии и скандинавских стран.

Стоимость акций Thomas Cook после новостей о необходимости привлечь дополнительное финансирование упала до рекордно низкого уровня, снизившись в общей сложности за последний год на 90 процентов.