Thomas Cook не спасти?

План спасения старейшей в мире туристической компании Thomas Cook - под угрозой. Необходимо дополнительное финансирование. Летом руководству удалось согласовать план спасения фирмы, предложенный китайской Fosun Tourism Group. Она предоставит 508 миллионов евро в обмен на 75-процентную долю в Thomas Cook и 25 процентов авиакомпании группы. Еще 508 миллионов евро обещали банки-кредиторы.

Однако заемщики потребовали дополнительные 226 миллионов евро. Если компании не удастся найти средства, она будет передана под внешнее управление в ближайшие дни.

Компания Thomas Cook была основана почти 180 лет назад. В ней работает 21 тысяча сотрудников. Ежегодно фирма обслуживает более 22 миллионов клиентов. 600 тысяч туристов сейчас находятся на отдыхе, в основном это граждане Великобритании, Германии и скандинавских стран.

Стоимость акций Thomas Cook после новостей о необходимости привлечь дополнительное финансирование упала до рекордно низкого уровня, снизившись в общей сложности за последний год на 90 процентов.