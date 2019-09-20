Неделя под знаком «брексита»

Программу "О положении Союза" ведёт из Страсбурга Даррен Маккафри.
Он рассказывает о перипетиях "брексита" - процесса выхода Великобритании из Евросоюза, который в конце недели по-прежнему находится в тупике.
Нашему корреспонденту прокомментировал ситуацию премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, которые встречался с британским коллегой Борисом Джонсоном.
Европарламент провёл на эту тему бурные дебаты, запечатлённые в репортаже Euronews.
Программа также содержит рубрику "Неделя в цифрах" и перечисление основных событий следующей недели.
В заключение Маккафри упоминает Маттео Ренци. Бывший итальянский премьер на минувшей неделе не только решил создать свою партию, но и добился того, что его больше не сравнивают с Мистером Бином, которого, впрочем, заменил в этом качестве другой известный британец - Борис Джонсон.