Неделя под знаком «брексита»

Программу "О положении Союза" ведёт из Страсбурга Даррен Маккафри.

Он рассказывает о перипетиях "брексита" - процесса выхода Великобритании из Евросоюза, который в конце недели по-прежнему находится в тупике.

Нашему корреспонденту прокомментировал ситуацию премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, которые встречался с британским коллегой Борисом Джонсоном.

Европарламент провёл на эту тему бурные дебаты, запечатлённые в репортаже Euronews.

Программа также содержит рубрику "Неделя в цифрах" и перечисление основных событий следующей недели.

В заключение Маккафри упоминает Маттео Ренци. Бывший итальянский премьер на минувшей неделе не только решил создать свою партию, но и добился того, что его больше не сравнивают с Мистером Бином, которого, впрочем, заменил в этом качестве другой известный британец - Борис Джонсон.