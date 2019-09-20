Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

О положении Союза

Неделя под знаком «брексита»

 Комментарии
 Андрей Бекетов 
Неделя под знаком «брексита»
Авторское право
REUTERS
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Программу "О положении Союза" ведёт из Страсбурга Даррен Маккафри.

Он рассказывает о перипетиях "брексита" - процесса выхода Великобритании из Евросоюза, который в конце недели по-прежнему находится в тупике.

Нашему корреспонденту прокомментировал ситуацию премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, которые встречался с британским коллегой Борисом Джонсоном.

Европарламент провёл на эту тему бурные дебаты, запечатлённые в репортаже Euronews.

Программа также содержит рубрику "Неделя в цифрах" и перечисление основных событий следующей недели.

В заключение Маккафри упоминает Маттео Ренци. Бывший итальянский премьер на минувшей неделе не только решил создать свою партию, но и добился того, что его больше не сравнивают с Мистером Бином, которого, впрочем, заменил в этом качестве другой известный британец - Борис Джонсон.