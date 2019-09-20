Софи Лорен - 85

Легендам время неподвластно: София Лорен, которой 20 сентября исполнилось 85 лет, доказывает это и своим творчеством, и личностью. Она впервые появилась на экране в тяжёлые послевоенные годы, став символом родной Италии, воплощением души и красоты её народа. А на днях закончила сниматься в очередном фильме ("Вся жизнь впереди" по роману Ромена Гари), режиссёр которого - её сын Эдоардо Понти.

Два Оскара и пять Золотых глобусов, премии за вклад в мировое киноискусство лучших фестивалей мира - любимая актриса Витторио де Сика , бессменная партнёрша Марчелло Мастрояни, которой были подвластны и драма, и комедия, стала первой, получившей Оскара за роль в неанглоязычном фильме. И с этой наградой взошла на Олимп Голливуда.