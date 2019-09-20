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Россия

Якутского шамана направили в психиатрическую больницу

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 Наира Давлашян  и ТАСС
Якутского шамана направили в психиатрическую больницу
Авторское право
Леха Кочегар/ YouTube
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Шамана Александра Габышева, который шел пешком из Якутии в Москву "изгонять Владимира Путина" направили в республиканскую психиатрическую больницу для диагностики, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

"В случае, если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы", - говорится в официальном сообщении на сайте ведомства.

Накануне о задержании Габышева неизвестными в Бурятии сообщили его спутники. Официальной информации об этом пока нет, но МВД региона сообщило о задержании жителя Якутии 1958 года рождения, находившегося в розыске. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об Александре Габышеве.

Путь в Москву из Якутстка Габышев начал в марте этого года. Дойти до столицы он планировал к 2021 году. Шаман считает президента России порождением темных сил и настаивает на том, что справиться с ним может только он.

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