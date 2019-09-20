В ЕС улучшают имидж пластика

Количество пластиковых отходов, выбрасываемых в природу, остается источником серьезной озабоченности. Из миллионов тонн мусора, собираемого в Европе, перерабатывается менее трети. На этой неделе программа "Планета бизнеса" исследует отношения общества к пластику: итак, он друг или враг?

В Антверпене мы познакомились с компанией еcoBirdy, которая взялась за решение проблемы загрязнения пластиком.

...Стулья, лампа в форме носорога, необычные полки - еcoBirdy перерабатывает старые пластиковые игрушки, изготавливая детскую мебель и предметы декора. После сортировки и очистки старый пластик полностью избавляется от всех опасных химических веществ.

Бизнес ecoBirdy - яркий пример так называемой круговой, или циркулярной экономики, в которой главный принцип - все пускать в дело. Предприятие также организует спецкурсы для школьников, на которых показывает и рассказывает, как грамотно утилизировать пластик.

Компания опирается на помощь европейской программы COSME, которая поддерживает малое и среднее предпринимательство в ЕС главным образом благодаря кредитно-гарантийному механизму.

Поддержку по линии программы получили около полумиллиона малых компаний.

Подробнее о помощи ЕС малому предпринимательству по линии программы COSME рассказала Хаджар Замур из сети Enterprise Europe во Фландрии.

Хаджар Замур: "Европейская комиссия старается продвигать предпринимательство и улучшать деловую среду, чтобы позволить компаниям полностью реализовать свой потенциал. Малые и средние предприятия - основа европейской экономики, они обеспечивают 85% новых рабочих мест.

Euronews: "Как COSME может помочь предпринимателям получить поддержку и финансирование, которые им необходимы для начала или развития бизнеса?"

Хаджар Замур: "Европейская комиссия работает над улучшением финансовой среды для малого бизнеса в Европе. Обычно ЕС не осуществляет прямого субсидирования. Помощь направляется через местные, региональные или национальные институты, через финансовых посредников. По линии программы COSME соискатель кредита получает дополнительные гарантии ЕС, что упрощает его диалог с банками".

Euronews: "Какие типы компаний имеют право на поддержку в рамках программы COSME?"

Хаджар Замур: "Если вы являетесь малым или средним предприятием, начинающим бизнесменом и хотите узнать, какие финансовые посредники работают с COSME, вам следует обратиться на портал "Доступ к финансированию".

ЕС, малый бизнес и пластик: ключевые моменты:

ЕС ставит целью изменение технологии производства использования и переработки пластика и поддерживает компании, которые хотят заняться этой проблемой.

COSME - программа с бюджетом в 2,3 миллиардов евро; она ставит целью содействовать повышению конкурентоспособности малого бизнеса ЕС. 60% бюджета COSME идет на гарантии по кредитам и на поддержку венчурного капитала.

Компании, ищущие финансирование, могут посетить веб-сайт ЕС www.access2finance.eu и найти информацию о банках, лизинговых компаниях, венчурных фондах и других финансовых учреждениях, сотрудничающих с ЕС в вопросе кредитования малого бизнеса.

Полезные ссылки:

https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme\_en

https://europa.eu/rapid/press-release\_IP-18-5\_en.htm

https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/