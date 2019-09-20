Мумия Шпицмауса Габсбургов

Мумия мыши в крошечном саркофаге, IV век до нашей эры — ключевой экспонат выставки, приехавшей в Милан. Она так и называется: «Мумия Шпицмауса в гробу и другие сокровища». Это ценности, собранные за столетия королями и князьями династии Габсбургов — от настоящих шедевров искусства до странных диковинок. Так, «шпицмаус» по-немецки — это просто землеройка.

Марио Маинетти, куратор выставки:

«Великолепные картины Рубенса, Веронезе и Тициана, метеориты, египетское искусство. Я бы сказал, что это первая выставка, в которой собрания Габсбургов вновь представлены как единое целое — после того, как их разделяли на предметы искусства и науки».

Идейный организатор выставки — режиссёр Уэс Андерсон. Он представил коллекцию не так, как на неё смотрят учёные — по жанрам, эпохам, типам, — а так, как на эти предметы смотрели сами Габсбурги.

Яспер Шарп, куратор отдела модерна и современного искусства Венского музея:

«Кураторы прочувствовали ту одержимость и патологию, с которой Габсбурги собирали эти предметы. Это поразительно — я не знаю другой выставки, где подобное собрание было бы представлено таким образом».

Впервые выставку показали год назад в Венском музее истории искусств: именно в его запасниках хранились коллекции одной из самых могущественных династий в истории.