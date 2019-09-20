С японским акцентом

Технологические новинки, коренным образом меняющие представления людей о возможностях бытовой электроники: увидеть и протестировать помощников завтрашнего дня смогли гости международной выставки бытовой техники IFA в Берлине, одной из старейших в мире.

Какой будет наша жизнь через 5, 10, 20 лет? IFA Next, инновационный центр выставки IFA в Берлине, предложил вниманию посетителей изобретения японских стартапов, с которыми наш завтрашний день станет комфортнее.

В этом году IFA Next объявила Японию своим первым официальным глобальным инновационным партнером. Страна Восходящего солнца привезла в Германию уникальные разработки, в числе которых - электронная кожа от стартапа Хenoma. Брюки, и рубашки регистрируют движения.

Представитель фирмы Бьянка Хаманн показывает: "На мне - брюки из электронной кожи. На них установлены семь датчиков, которые передают движения на специальный сервер, он у меня на спине. Далее данные передаются на компьютер: на мониторе видны все мои движения, простые и сложные, в режиме реального времени". Новинка найдет применение в медицине, пригодится и спортсменам; она незаменима для отработки движений и проведения восстановительной гимнастики.

Летающая машина - давно уже не выдумка фанатов. Компания Skydrive придумала такси будущего. Конструкция проста - три колеса и четыре пропеллера. Если дороги забиты, вы всегда сможете облететь пробку. Президент фирмы Томохиро Фукузава комментирует: "Нужно уметь поворачивать машину вправо, влево, а также поднимать и опускать ее. Заметьте, вам для этого не нужно учиться на пилота, получать профессиональные навыки управления летательным аппаратом. Ваши навыки сопоставимы с навыками управления дроном: вы запускаете аппарат вперед, сдаете назад, поднимаете его в воздух".

На следующий год новинку протестируют в реальных условиях, с экипажем на борту.

Японский павильон на выставке этого года привлекал внимание гигантским голографическим дисплеем, позволяющим проецировать видеоизображения в воздух.

Казухиро Ямамото из группы Asukanet рассказал, что его фирма "хочет поддержать инновации: наши интуитивные удобные для использования интерфейсы найдут свое место в инклюзивном высокотехнологичном обществе".

Как эффективно программировать, обучать роботов? Эта сфера искусственного интеллекта - неотъемлемая часть нашей жизни; голосовое управление, распознавание лиц становятся привычными. Машины все чаще принимают решения вместо человека и так экономят наше время и ресурсы. Некоторые машины способны по голосу поставить вам диагноз...

Японский стартап Empath привез в Берлин технологию, которая проверит, не пора ли вам к врачу. Хазуми Ямазаки показывает новинку: "Мы можем определить по голосу четыре эмоции - счастье, спокойствие, гнев и боль. Технология фиксирует не только то, что вы говорите, но и то, как вы это делаете - громко, отрывисто, тихо... Смотрите, анализ моего речевого отрезка лежит в желто-зеленой зоне, это значит, что я спокоен, доволен".

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В настоящее время подобные новинки тестируются в колл-центрах однако изначально технология была разработана с прицелом на людей, переживших землетрясение, цунами и находящихся в тревожном состоянии. "Благодаря нашему детектору мы можем регистрировать депрессивные состояния., - говорит Ямазаки. - Таким людям сразу предлагается помощь врачей".

Организаторы выставки IFA высоко ценят необыкновенную изобретательность специалистов из Страны Восходящего солнца. "Когда мы были в Японии, чтобы посетить крупные технологические компании, когда в Киото видели бурление стартапов, когда поняли, сколько там трудится иностранцев, мы почувствовали - да, Япония, это совершенно иной мир, это настоящее открытие!", - резюмирует директор IFA Йенс Хейтекер.

Берлинская выставка IFA открывает двери для крупнейших производителей бытовой электроники. Традиционно там демонстрируют новые модели телевизоров, ноутбуков, различных аудиоустройств. С развитием центра IFA Next экспозиция расширяется новинками от роботехники, решениями для "умных" домов и другими технологиями - в том числе и made in Japan.

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