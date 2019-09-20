В Тбилиси раскрыта детская порносеть

В столице Грузии Тбилиси задержаны 11 человек по подозрению в торговле несовершеннолетними, а также производству и сбыте порнографических материалов с их участием. Среди задержанных - граждане США, Австралии и Грузии.

Грузинская полиция проводила оперативно-следственные мероприятия в течение нескольких месяцев при содействии американских, австралийских и европейских коллег. Следствие установило, что иностранцы обустроили на съемных квартирах в грузинской столице нелегальные фотосалоны, где снимали около 10 девочек в возрасте от 8 до 14 лет.

Причем, как выяснилось в ходе расследования, родители сами просили провести порнографическую фотосессию. За это им платили от 170 до 1 тысячи долларов, в зависимости от того, насколько ребенок был популярен среди заинтересованных в таких фото людей. Задержанным грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.