Брюссель осудил трагедию в Ливии

Евросоюз выступил с резким осуждением трагедии в Ливии: там был застрелен мигрант из Судана. Ливийская береговая охрана перехватила в море судно с нелегалами и вернула их в Триполи. На берегу вспыхнула потасовка — мигранты оказывали сопротивление. В итоге один из беженцев получил пулю в живот и скончался.

Майя Косьянчич, официальный представитель Еврокомиссии:

«Использование боевых патронов против безоружных гражданских неприемлемо ни в какой ситуации. В этой связи мы призываем ливийские власти провести тщательное расследование, прояснить обстоятельства и сделать так, чтобы подобное больше не повторялось».

Ливийская береговая охрана перехватывает суда с мигрантами в рамках соглашения с ЕС. Евросоюз финансирует в этой стране лагеря для беженцев. Учитывая, что в Ливии не прекращается гражданская война, правозащитники осуждают сотрудничество Брюсселя с этой страной.