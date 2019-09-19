Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Брюссельское бюро

Еврокомиссары на парламентском ковре

 Комментарии
 Андрей Бекетов 
Еврокомиссары на парламентском ковре
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Урсула фон дер Ляйен сформировала Европейскую комиссию, которую она возглавит с 1 ноября. Но её кандидатов будут дотошно распрашивать в Европарламенте, проверяя у каждого репутацию, планы и пригодность к еврокомиссарской работе.

Депутатов интересует например, почему должность грека Маргаритиса Схинаса называется «защитник европейского образа жизни», а поручено ему решение проблем миграции. Лидер либералов Дачиан Чолош указывает.

«Налицо несоответствие между названием портфеля и содержанием миссии. Как фон дер Ляйен собирается это разъснить?»

Этот собеседование может не пройти бывший министру юстиции Венгрии Ласло Трочани. Он назначен отвечать за добавление новых стран-членов то есть расширение Евросоюза. Но правительство Виктора Орбана, в котором он служил, обвиняется в нарушении общих норм и ценностей. Трочани вызывает сомнение у его ожднопартийца Манфреда Вебера:

Если в широком смысле он убежденный европеец, то пусть это докажет. Он обязан нас убедить.

Сгушаются тучи над бельгийским кандидатом Дидье Рейдерсом и француженкой Сильви Гулар. Она подозреваются в махинациях с большими деньгами в своих странах.

Правой рукой немки фон дер Ляйен становится голландец Франс Тиммерманс, первым вице-президент в комиссии Жанг-Клод Юнкера.

но лидер «зелёных» Филипп Ламбертс не хотят доверить ему флагманский эколгический проект под названием «Зелёная сделка».

«Когда мы отправляем с его ведома сотни тысяч тонн мяса через Атлантику, бессмысленно загрязняется атмосфера. Мы можем задаться вопросом, насколько серьезен господин Тиммерманс в своей приверженности защите окружающей среды».

Все 26 кандидатов в еврокомиссары без учёта юританского 44представителя вызодящей из ЕС Великобритании будут вызваны на парламентский ковёр до 8 октября.

За низ еще должны проголосовать большинвто епутатов