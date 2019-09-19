Еврокомиссары на парламентском ковре

Урсула фон дер Ляйен сформировала Европейскую комиссию, которую она возглавит с 1 ноября. Но её кандидатов будут дотошно распрашивать в Европарламенте, проверяя у каждого репутацию, планы и пригодность к еврокомиссарской работе.

Депутатов интересует например, почему должность грека Маргаритиса Схинаса называется «защитник европейского образа жизни», а поручено ему решение проблем миграции. Лидер либералов Дачиан Чолош указывает.

«Налицо несоответствие между названием портфеля и содержанием миссии. Как фон дер Ляйен собирается это разъснить?»

Этот собеседование может не пройти бывший министру юстиции Венгрии Ласло Трочани. Он назначен отвечать за добавление новых стран-членов то есть расширение Евросоюза. Но правительство Виктора Орбана, в котором он служил, обвиняется в нарушении общих норм и ценностей. Трочани вызывает сомнение у его ожднопартийца Манфреда Вебера:

Если в широком смысле он убежденный европеец, то пусть это докажет. Он обязан нас убедить.

Сгушаются тучи над бельгийским кандидатом Дидье Рейдерсом и француженкой Сильви Гулар. Она подозреваются в махинациях с большими деньгами в своих странах.

Правой рукой немки фон дер Ляйен становится голландец Франс Тиммерманс, первым вице-президент в комиссии Жанг-Клод Юнкера.

но лидер «зелёных» Филипп Ламбертс не хотят доверить ему флагманский эколгический проект под названием «Зелёная сделка».

«Когда мы отправляем с его ведома сотни тысяч тонн мяса через Атлантику, бессмысленно загрязняется атмосфера. Мы можем задаться вопросом, насколько серьезен господин Тиммерманс в своей приверженности защите окружающей среды».

Все 26 кандидатов в еврокомиссары без учёта юританского 44представителя вызодящей из ЕС Великобритании будут вызваны на парламентский ковёр до 8 октября.

За низ еще должны проголосовать большинвто епутатов