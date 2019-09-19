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Сомалиленд делает ставку на порт и дороги

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Сомалиленд делает ставку на порт и дороги
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На южном побережье Аденского залива на территории Сомалинеда находится порт Берберы. Он занимает стратегическое положение на Африканском Роге, выступая важным звеном на оживленном морском маршруте, соединяющем Ближний Восток и Восточную Африку.

Муса Бихи Абди, президент непризнанного Сомалиленда отмечает: "Порт важен для Сомалиленда, для Африканского Рога, для стран Центральной Африки. Это - ворота, которые соединяют многие государства континента с миром. Мы смотрим на восток - там наши партнеры из Азии, Индии и Китая. Через Суэцкий канал мы помогаем соединить африканские страны с Ближним Востоком, Европой и даже Северной Америкой. Наша цель - направлять все суда, движущиеся в Центральную Африку из Индии, Китая Индонезии, Малайзии, к нам в Берберу".

Группа DP World занимается расширением и модернизацией порта, развивая на его базе крупный и современный транспортный узел. За последние два года пропускная способность порта выросла на 50%. Мобильные краны - одно из последних приобретений компании. Группа также инвестировала в обучение и безопасность персонала с прицелом на повышение производительности.

Супачай Ваттанаверачай, директор DP World Berbera, поясняет: "Наша цель - сделать порт Берберы региональным морским центром, развить партнерство с Эфиопией, к примеру, и так открыть для Сомалиленда новые рынки. Действительно, Бербера - главные ворота в Сомалиленд, и самые надежные".

Проект модернизации порта стоимостью в 400 миллионов долларов предполагает в числе прочего создание причала для больших судов и крупного контейнерного терминала. Работы второго этапа позволят увеличить пропускную способность порта так, чтобы размещать там до миллиона 20-футовых контейнеров

Хассан Абдуллахи из руководства порта уточняет: "До прихода группы DP World через наш порт проходили 4-5 тысяч таких контейнеров, но сейчас мощности растут процентов на 50-60. Сегодня мы обслуживаем 12-15 тысяч двадцатифутовых контейнеров в месяц, а в прошлом месяце мы приняли 13 тысяч контейнеров".

В планах - строительство дорог, которые соединяют порт с внутренними районами Сомалиленда, а также с с Эфиопией, страной со стомиллионным населением у которой нет выхода к морю. Шамс Адан Авале занимается импортом текстильной продукции из стран Ближнего Востока и Китая. Она рассказывает: "Мы сталкиваемся с задержками в порту, груз приходит, но его получения приходится долго ждать. Порт маленький современного оборудования немного. Мы знаем, что после модернизации такие вот простои уйдут в прошлое".

С момента провозглашения независимости Сомалиленда, небольшое непризнанное государство с населением около 3 миллионов человек стремится привлечь в регион инвесторов. Сегодня Сомалиленд живет главным образом за счет экспорта продуктов животноводства. Власти считают, что модернизация порта поможет расширить контакты с внешним миром.

Министр финансов Саад Али Шире поясняет: "Думаю, нас ждет светлое будущее. Вложения в реконструкцию порта дадут толчок серии важных преобразований: будут созданы рабочие места, что вдохнет надежду в молодежь Сомалиленда. Напомню, у нас много молодежи, 70% жителей - люди до 30 лет. Мы думаем, что реконструкция порта Берберы, создание транспортного коридора в Эфиопию, создании зоны свободной торговли, международный аэропорт в совокупности обеспечат логистические потребности региона".

Проект берберского порта важен не только для экономики Сомалиленда, но и для политической линии региона, который продолжает борьбу за признание своей независимости в условиях, когда мировое сообщество считает Сомалиленд автономией Сомали.