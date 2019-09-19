В Бурятии задержан шаман, который шел "изгонять Путина"

В Бурятии задержали якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву "изгонять Путина". "Около 50 человек, вооруженных автоматическим оружием и в масках, аж 50 вооруженных путинских космонавтов против 20-и нас безоружных.... Всех нас положили на землю, нацепили наручники... Шамана завернули в палатку и увезли..." - говорится в Instagram-аккаунте колдуна. События разворачивались ранним утром.

Один из сторонников Габышева, который шел вместе с ним, заявил, что в отношении шамана могут возбудить уголовное дело за организацию экстремистского сообщества.

В пресс-службе МВД сообщили, что на 202-м километре федеральной трассы М-53 "Байкал" полиция задержала мужчину 1958 года рождения, который находился в розыске за совершение преступления на территории Якутии (имя не называется). В официальной базе разыскиваемых полицией Габышев не значится.

В Кремле заявили, что ничего не знают о задержании шамана.

Путь в Москву Габышев начал в марте этого года. Дойти до столицы он рассчитывал к 2021 году. Колдун считает президента России порождением темных сил, справиться с которыми может только шаман.

В конце августа Габышеву преградили путь члены бурятской религиозной организации "Тэнгэри". Они заявили, что не позволят шаману продолжить путь, потому что "не хотят кровопролитных войн". Позже в Улан-Удэ были задержаны двое его сторонников.

Как отреагировали соцсети?

"Самое страшное - это наглядная демонстрация их цивилизационного уровня. Они ведь на самом деле видят угрозу для себя в шаманских камланиях. Они ведь действительно верят в шаманов, колдунов и гадалок на картах", - написал поэт и общественный деятель Лев Рубинштейн.

Журналист Артемий Троицкий сравнил задержание Габышева с историей Гарри Поттера: "Вован-де-Морт, известный своим суеверием, струхнул и наслал на Шамана своих дементоров, чтобы заточить его в Азкабан".