Среди средиземноморских мигрантов есть подозреваемые в терроризме — Интерпол

В ходе морской пограничной операции Интерпола были выявлены более дюжины подозреваемых "иностранных боевиков-террористов", пересекающих Средиземное море.

"Операция Нептун II" проходила с 24 июля по 8 сентября и были сосредоточена на выявлении предполагаемых иностранных наемников, потенциально использующих морские маршруты между Северной Африкой и Южной Европой в разгар летнего туристического сезона, говорится в отчете организации.

Должностные лица в семи морских портах Алжира, Франции, Италии, Марокко, Испании и Туниса провели более 1,2 миллиона обысков по базам данных Интерпола, в том числе в поисках украденных и утерянных проездных документов и угнанных транспортных средств.

Они привели к 31 открытому делу, причем более 12 из них связаны с передвижением подозреваемых в терроризме.

Интерпол — крупнейшая в мире международная полицейская организация, координирующая действия сил по всему миру, включая поиски разыскиваемых и пропавших без вести лиц.

Его базы данных в настоящее время содержат сведения о более чем 50 000 иностранных боевиках-террористах и около 400 000 фактах, связанных с терроризмом.