Рост ВВП в мире замедлится

Глобальный экономический рост замедлится до самых низких показателей за последнее десятилетие. По оценкам экспертов Организации экономического сотрудничества и развития, рост ВВП в мире в текущем году окажется ниже прогнозов и составит 2,9%.

Главный экономист ОЭСР Лоренс Бун:

Думаю, что нужно начать беспокоиться, так как прогноз в сторону понижения пересмотрен в широком масштабе. И если правительства ничего не сделают для того, чтобы остановить эскалацию напряженности в торговле и для развития инфраструктуры, то существует риск, что низкий рост продолжится

Рекомендации ОЭСР совпадают с оценками Европейского Центрального банка — ранее регулятор призвал европейских лидеров принять меры.

В странах зоны евро, по данным ОЭСР, рост ВВП в этом году составит 1,1% и 1% в 2020 году.

Если Великобритания покинет ЕС со сделкой и переходным периодом, то в этом этом году ВВП страны вырастет на 1% и на 0,9% — в следующем.

Эксперты предупреждают, что рост ВВП Соединенного Королевства в случае "брексита" без соглашения об условиях сократится на 2% и экономика уйдет в рецессию.