Рост ВВП в мире замедлится

Глобальный экономический рост замедлится до самых низких показателей за последнее десятилетие. По оценкам экспертов Организации экономического сотрудничества и развития, рост ВВП в мире в текущем году окажется ниже прогнозов и составит 2,9%.
Главный экономист ОЭСР Лоренс Бун:
Рекомендации ОЭСР совпадают с оценками Европейского Центрального банка — ранее регулятор призвал европейских лидеров принять меры.
В странах зоны евро, по данным ОЭСР, рост ВВП в этом году составит 1,1% и 1% в 2020 году.
Если Великобритания покинет ЕС со сделкой и переходным периодом, то в этом этом году ВВП страны вырастет на 1% и на 0,9% — в следующем.
Эксперты предупреждают, что рост ВВП Соединенного Королевства в случае "брексита" без соглашения об условиях сократится на 2% и экономика уйдет в рецессию.