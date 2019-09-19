Куртизанка со смартфоном

В Париже "дают" легендарную "Травиату". Самую исполняемую оперу Верди переосмыслил австралийский постановщик Саймон Стоун. Главные партии спели восходящие звезды бельканто Претти Йенде и Бенджамин Бернхайм.

... Виолетта 21 века: самая известная оперная героиня Верди возвращается на парижскую сцену измененной до неузнаваемости. Таков замысел постановщика Саймона Стоуна, поместившего историю куртизанки Виолетты в современный контекст смартфонов, соцсетей и фоллловеров.

Для молодой певицы из ЮАР Претти Йенде - это первая "Травиата" в оперной карьере. Роль трагического возлюбленного Виолетты исполнил французский тенор Бенжамен Бернхайм.

Претти Йенде понимает характер героини так: "Виолетта - современная женщина, которая жила по своим собственным законам. Она отстаивала свою женственность, возможность жить, как считала нужным. Даже если общество считало это аморальным. Она олицетворяла свободу, рвалась к ней!"

В постановке Саймона Стоуна Виолетта - раскованная молодая женщина, активно представленная в соцсетях. Бенджамин Бернхайм считает режиссерский замысел блистательным: "Он воссоздал на сцене этот микромир соцсетей, показал стремление миллионов людей следовать, подсматривать за кем-то.... Людям важно получать "лайки", важно нравиться, важно следовать за кем-то. Прием постановщика прекрасно сработал. "Травиата" не имеет временной привязки, как мы видим".

Хотя Верди опирался на совершенно конкретную биографию: Виолетту он списал с известной парижской куртизанки Мари Дюплесси.

"Вот мы идем по Парижу, - говорит Бенджамин Бернхайм. - Мы легко найдем дома, адреса, где собирались люди того времени на свои салоны, вечера. Город пронизан этой историей, и это очень вдохновляет". Претти Йенде соглашается: "Петь эту партию в Париже, исполнять роль женщины, которая здесь жила - в таком контексте моя работа приобретает необыкновенную реалистичность. Я хожу по парижским улицам и мне иногда кажется, что я - это она, ведь моя героиня вполне могла тоже здесь гулять".

Исполнительница главной партии говорит, что некоторые события ее личной жизни позволили ей глубже понять трагедию Виолетты: "Я сама прошла через испытания, которые были невероятно трудны. Такой личный опыт расширяет понимание того, что пришлось преодолеть моей героини, на какие жертвы она шла, чтобы жить".