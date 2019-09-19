Кёвеши становится европрокурором

Первым руководителем Европейской прокуратуры станет Лаура Кодруца Кёвеши. Эта румынка с венгерскими корнями завоевала в ЕС высокую репутацию на посту главного прокурора Национального управления по борьбе с коррупцией. На родине власти обвиняли Кёвеши в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве.

Несмотря на возражения Бухареста, за неё проголосовало в Брюсселе большинство постпредов стран ЕС. Ранее они отдавали предпочтение французу Жану-Франсуа Бонерту, но против его кандидутуры выступил европарламент

Основная задача новой европейской прокуратуры - расследований преступлений, посягающих на финансовые интересы Союза, а также мошенничества и отмывания денег.