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Брюссельское бюро

Кёвеши становится европрокурором

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 Андрей Бекетов 
Кёвеши становится европрокурором
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Первым руководителем Европейской прокуратуры станет Лаура Кодруца Кёвеши. Эта румынка с венгерскими корнями завоевала в ЕС высокую репутацию на посту главного прокурора Национального управления по борьбе с коррупцией. На родине власти обвиняли Кёвеши в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве.

Несмотря на возражения Бухареста, за неё проголосовало в Брюсселе большинство постпредов стран ЕС. Ранее они отдавали предпочтение французу Жану-Франсуа Бонерту, но против его кандидутуры выступил европарламент

Основная задача новой европейской прокуратуры - расследований преступлений, посягающих на финансовые интересы Союза, а также мошенничества и отмывания денег.