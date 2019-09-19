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Брюссельское бюро

Новые бумаги по "брекситу"

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 Андрей Бекетов 
Новые бумаги по "брекситу"
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Великобритания попыталась вывести из тупика процесс своего выхода из Евросоюза, предложив новые решения спорных вопросов. Представитель Еврокомиссии сообщила, что из Лондона поступили некие документы с идеями:

«Сейчас это только бумаги, - сказала Мина Андреева. - Пока мы не изучим их подробнее, я характеризую их только как бумаги».

Она сообщила, что на пятницу намечены переговоры в Брюсселе между представителями двух сторон Мишелем Барнье и Стивеном Баркли. Она будут обсуждать такие аспекты «брексита», как таможенные правила, обмен промышленными товарами, санитарный и фитосанитарный контроль. В случае достижения по ним договоренности будет легче избежать восстановления границы между двумя частями Ирландии - а это главный камень преткновения.

Ранее премьер-министр председательствующей в ЕС Финляндии дал Соединённому королевству крайний срок 30 сентября для того, чтобы предоставить какие-то предложения. Пока дело идёт к беспорядочному прекращению его членства 31 октября.