Новые бумаги по "брекситу"

Великобритания попыталась вывести из тупика процесс своего выхода из Евросоюза, предложив новые решения спорных вопросов. Представитель Еврокомиссии сообщила, что из Лондона поступили некие документы с идеями:

«Сейчас это только бумаги, - сказала Мина Андреева. - Пока мы не изучим их подробнее, я характеризую их только как бумаги».

Она сообщила, что на пятницу намечены переговоры в Брюсселе между представителями двух сторон Мишелем Барнье и Стивеном Баркли. Она будут обсуждать такие аспекты «брексита», как таможенные правила, обмен промышленными товарами, санитарный и фитосанитарный контроль. В случае достижения по ним договоренности будет легче избежать восстановления границы между двумя частями Ирландии - а это главный камень преткновения.

Ранее премьер-министр председательствующей в ЕС Финляндии дал Соединённому королевству крайний срок 30 сентября для того, чтобы предоставить какие-то предложения. Пока дело идёт к беспорядочному прекращению его членства 31 октября.