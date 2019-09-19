Письма Лондона Брюсселю о "брексите"

Обзор "Вкратце из Брюсселя":

В последние дни и недели здесь постоянно отрицали утверждения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что новое соглашение о прекращении её членства в ЕС почти готово, что стороны якобы проделали вместе работу. И вот пришло какое-то свидетельство о готовности Лондона идти навстречу Брюсселю.

Великобритания попыталась вывести из тупика процесс своего выхода из Евросоюза, предложив новые решения спорных вопросов. Представитель Еврокомиссии сообщила, что из Лондона поступили некие документы с идеями:

«Сейчас это только бумаги, - сказала Мина Андреева. - Пока мы не изучим их подробнее, я характеризую их только как бумаги».

Она сообщила, что на пятницу намечены переговоры в Брюсселе между представителями двух сторон Мишелем Барнье и Стивеном Баркли. Она будут обсуждать такие аспекты «брексита», как таможенные правила, обмен промышленными товарами, санитарный и фитосанитарный контроль. В случае достижения по ним договоренности будет легче избежать восстановления границы между двумя частями Ирландии - а это главный камень преткновения.

Ранее премьер-министр председательствующей в ЕС Финляндии дал Соединённому королевству крайний срок 30 сентября для того, чтобы предоставить какие-то предложения. Пока дело идёт к беспорядочному "брекситу" 31 октября.

Кёвеши становится европрокурором

Первым руководителем Европейской прокуратуры станет Лаура Кодруца Кёвеши. Эта румынка с венгерскими корнями завоевала в ЕС высокую репутацию на посту главного прокурора Национального управления по борьбе с коррупцией. На родине власти обвиняли Кёвеши в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве.

Несмотря на возражения Бухареста, за неё проголосовало в Брюсселе большинство постпредов стран ЕС. Ранее они отдавали предпочтение французу Жану-Франсуа Бонерту, но против его кандидутуры выступил европарламент

Основная задача новой европейской прокуратуры - расследований преступлений, посягающих на финансовые интересы Союза, а также мошенничества и отмывания денег.

Сближение «зелёных» и "Движения пяти звезд"

В Европарламенте создаётся альянс между фракцией «зелёных» и итальянским "Движением пяти звезд". Депутаты, представляющие европейских защитников окружающей среды, согласились на переговоры об объединении с этим популистским движением во главе с Луиджи Ди Майо.

Оно недавно отделилось от правой партией "Лига", чтобы сформировать в Риме левоцентристскую коалицию.

Секреты автопроизводителей

Автомобилестроительные компании не обязаны предоставлять критически важную техническую информацию независимым продавцам запчастей и ремонтным мастерским.

Так решил Европейский суд, отклонивший иск немецкой промышленной группы против корейского производителя KIA, который, по мнению судей, не препятствует конкуренции на вторичном рынке в ущерб клиентам.