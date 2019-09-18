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Испания

Испании предстоят новые выборы

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 Вероника Доваль 
Испании предстоят новые выборы
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Испании предстоят повторные внеочередные всеобщие выборы, четвертые за четыре года. Об этом заявил генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии и исполняющий обязанности премьер-министра страны Педро Санчес по итогам встречи с королем Филиппом VI. Санчес возложил ответственность за данную тупиковую ситуацию на другие политические силы.

Педро Санчес: "В парламенте нет большинства, которое гарантировало бы создание правительства, поэтому страна должна провести новые выборы 10 ноября. Партия "Подемос" - единственная левая партия, которая блокирует нас в четвертый раз вместе с консервативной оппозицией, препятствуя созданию прогрессивного правительства во главе с Социалистической партией. Я подчеркиваю, четыре раза: дважды в 2016 году и дважды в 2019-м".

После серии консультаций, проведенных королем Испании с лидерами парламентских фракций, стало ясно, что социалист Педро Санчес, несмотря на победу на апрельских выборах, не может получить мандат на формирование правительства без каких-либо межпартийных соглашений.

Переговоры социалистов со своим главным потенциальным союзником - левой партией "Подемос" - не увенчались успехом. Эта политическая сила настаивала на формировании коалиционного правительства с ИСРП, против чего выступает соцпартия. Лидер "Подемос" Пабло Иглесиас, со своей стороны, обвинил в создавшейся тупиковой ситуации Педро Санчеса.

Пабло Иглесиас: "Это несправедливо, что при создании прогрессивного правительства будут представлены только 7 миллионов человек, которые проголосовали за Социалистическую партию. 4 миллиона граждан, которые проголосовали за нас, также должны быть представлены. Это наша позиция. Попытка стать премьер-министром, ничего не предлагая взамен, бессмысленна".

Правоцентристская партия "Граждане" колебалась между правыми и левыми. Ее глава Альберт Ривера заявил о готовности воздержаться в ходе второго голосования и позволить ИСРП сформировать правительство меньшинства. Однако взамен он ожидал от Санчеса выполнения некоторых гарантий, в том числе - прекращения сотрудничества социалистов с региональными националистическими сепаратистскими партиями и отказа от идеи повышения налогов.