Выбор Эдварда Сноудена

ФСБ России пыталась завербовать Эдварда Сноудена сразу после его прилета в Москву. Но экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США отказался. Эту информацию подтвердил адвокат Сноудена. Об этом эпизоде американец рассказал мемуарах Permanent Record ("Непрерывная запись"). В связи с выходом книги в свет власти США подали против Сноудена иск, обвинив в нарушении подписки о неразглашении. Представляя книгу во время телемоста, Сноуден признал, что ему пришлось выбирать между сохранением государственных секретов и приверженностью конституционным принципам.

Эдвард Сноуден, бывший сотрудник АНБ: "При поступлении на службу мы должны давать волнующую клятву. И я это сделал в свой первый день. Я поклялся быть верным и преданным. Но не ЦРУ, не разведывательному сообществу, и даже не правительству США. Но там говорится: "Я клянусь соблюдать и защищать Конституцию Соединенных Штатов, наш основной закон от всех врагов иностранных и внутренних. Так что именно этот эпизод подготовил почву для того, что стало основным конфликтом в моей жизни". По мнению Сноудена Конституцию нарушали американские власти.

В США Сноудена обвиняют в шпионаже. 2013 году он предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны американских властей, Сноуден направил запросы на получение убежища в целый ряд стран, в том числе в Россию, где позднее получил вид на жительство.