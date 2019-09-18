Кадры задержания браконьеров из КНДР

ФСБ России в среду опубликовала видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР.

На кадрах запечатлён момент, в который российским пограничникам пришлось применить сигнальный пистолет, чтобы остановить один из мотоботов, занимавшихся незаконной ловлей рыбы.

Также показан осмотр задержанного судна..

"В исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море в районе банки Кита-Ямато пресечена противоправная деятельность северокорейских браконьеров, оказавших при задержании вооруженное сопротивление", - пояснила официальный представитель Погрануправления ФСБ по Приморскому краю Альбина Проскуренко.

17 сентября российская береговая охрана обнаружила две шхуны и 11 мотоботов с гражданами КНДР, ведущих промысел в российских водах.

При задержании экипаж одного из судов открыл огонь. Четверо сотрудников погранслужбы РФ получили ранения. Их состояние удовлетворительное, сообщили в ФСБ.

161 браконьер задержан, суда направлены в Находку. В МИД был вызван временный поверенный в делах посольства КНДР в Москве. По факту нападения на российских военнослужащих возбуждено уголовное дело.