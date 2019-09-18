Аборты: протесты в Эквадоре

На улицах эквадорской столицы Кито во вторник прошли массовые акции протеста и столкновения с полицейскими после того, как законодатели Национальной Ассамблеи отклонили предложение о реформировании и смягчении закона об абортах в случаях изнасилования. В тот же день представители Христианской Конгрегации Эквадора организовали свой митинг. Они выступили против декриминализации абортов в Эквадоре, заявив, что это противоречит человеческим ценностям и праву на жизнь. Аборты запрещены в Эквадоре с 1938 года, за исключением двух обстоятельств: если жизнь беременной женщины находится под угрозой или если беременность наступила в результате изнасилования женщины с психическими расстройствами.