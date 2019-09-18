Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Либерия

Либерия: трагедия в школе

 Комментарии
 Ирина Александрова 
Либерия: трагедия в школе
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

По меньшей мере 27 детей стали жертвами пожара, произошедшего в мусульманской духовной школе в Либерии. Об этом сообщили представители правоохранительных органов. Только двум ученикам удалось спастись. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице. Трагедия разыгралась в ночь на среду в Пейнсвилле - пригороде столицы страны Монровии. Предполагается, что причиной пожара могло стать короткое замыкание. Ведется расследование. На месте происшествия продолжается разбор завалов. Президент страны Джордж Веа выразил соболезнования семьям погибших.