Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Брюссельское бюро

Евродепутатов тревожит "брексит"

 Комментарии
 Андрей Бекетов 
Евродепутатов тревожит "брексит"
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

«Риск того, что мы не заключим сделку, остается реальным. Привет друзья! - Жан-Клод Юнкер обратился к зашумевшим евроскептикам и продолжал. - Это мои лучшие друзья и поклонники, поэтому они так кричат».

Председатель Еврокомиссии выступал в Европарламенте на дебатах, где обменивались колкостями депутаты от континентальной Европы и их коллеги с другой стороны Ла-Манша, из партии «Брексит».

В целом в Страсбурге царила мрачная атмосфера. Либерал из Северной Ирландии опасается восстановления границы с Ирландской республикой в случае провала сделки.

«Брексит вообще не может быть хорошим или разумным, но «брексит» без сделки может стать катастрофой для Северной Ирландии, - говорит Наоми Лонг. - Слушайте тех, кто ездит жить и работать из одной части острова в другую, они знают, как будет ужасно».

Немецкий правоцентрист Манфред Вебер говорит: "Пока не Соединённое королевство уходит из ЕС, а оно теряет рабочие места и предпринимателей. Треть британского бизнеса планирует или уже покидает Британию».

Британский консерватор призывает коллег на предоставлять его стране новой отсрочки, хотя она этого пока не просит:

«Мы должны были выйти 29 марта, затем 12 апреля, а теперь 31 октября, - говорит Джеффри Ван Орден. - Зачем откладывать "брексит" дальше?»

Руководство Евросоюза не хочет допустить, чтобы из него потянулись и другие страны, если Великобритании в одиночку выживет и даже будет процветать. Парламентский представитель на переговорах с Соединённым королевством выступает за сохранение единства и благополучия европейской семьи:

«Мы, европейцы, не допустим, чтобы этот «брексит» создавал хаос и разногласия в нашем Союзе и в нашем европейском проекте», - говорит Ги Верхофстадт.

Евродепутаты продолжают обсуждать «брексит», хотя у них накопилось много других неотложных тем.