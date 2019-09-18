Евродепутатов тревожит "брексит"

«Риск того, что мы не заключим сделку, остается реальным. Привет друзья! - Жан-Клод Юнкер обратился к зашумевшим евроскептикам и продолжал. - Это мои лучшие друзья и поклонники, поэтому они так кричат».

Председатель Еврокомиссии выступал в Европарламенте на дебатах, где обменивались колкостями депутаты от континентальной Европы и их коллеги с другой стороны Ла-Манша, из партии «Брексит».

В целом в Страсбурге царила мрачная атмосфера. Либерал из Северной Ирландии опасается восстановления границы с Ирландской республикой в случае провала сделки.

«Брексит вообще не может быть хорошим или разумным, но «брексит» без сделки может стать катастрофой для Северной Ирландии, - говорит Наоми Лонг. - Слушайте тех, кто ездит жить и работать из одной части острова в другую, они знают, как будет ужасно».

Немецкий правоцентрист Манфред Вебер говорит: "Пока не Соединённое королевство уходит из ЕС, а оно теряет рабочие места и предпринимателей. Треть британского бизнеса планирует или уже покидает Британию».

Британский консерватор призывает коллег на предоставлять его стране новой отсрочки, хотя она этого пока не просит:

«Мы должны были выйти 29 марта, затем 12 апреля, а теперь 31 октября, - говорит Джеффри Ван Орден. - Зачем откладывать "брексит" дальше?»

Руководство Евросоюза не хочет допустить, чтобы из него потянулись и другие страны, если Великобритании в одиночку выживет и даже будет процветать. Парламентский представитель на переговорах с Соединённым королевством выступает за сохранение единства и благополучия европейской семьи:

«Мы, европейцы, не допустим, чтобы этот «брексит» создавал хаос и разногласия в нашем Союзе и в нашем европейском проекте», - говорит Ги Верхофстадт.

Евродепутаты продолжают обсуждать «брексит», хотя у них накопилось много других неотложных тем.