Тулуза принимает 30-й анимационный форум

До 1000 представителей мира мультипликации из 40 стран собрались на этой неделе в Тулузе на 30-й межпрофессиональный форум.

В течение трех дней представители анимационных студий, продюсерских компаний, телевизионных и стриминговых каналов, а также инвесторы, проводили питч-сессии. На них были представлены 87 мультипликациононных проектов, находящихся в поиске финансирования. На заявку кандидатам отводилось 10 минут.

Изюминкой форума считается показ трейлеров всем желающим во время завтрака «круассан & кофе шоу». В среднем каждый третий представленный проект получает средства и запускается в производство.

По словам директора форума Анник Маэс, в этом году в фокусе - проекты из Валлонии, которую можно назвать "маленьким гигантом анимации", опирающимся на мощную традицию комиксов.

Благодаря существующему с 1990 года форуму, более 780 анимационных фильмов получили финансирование на общую сумму в более, чем 2 с половиной миллиарда евро.