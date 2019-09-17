Неймару смягчили наказание

Спортивный арбитражный суд в Лозанне частично удовлетворил совместную апелляцию французского "Пари Сен-Жермен" и нападающего команды Неймара и сократил дисквалификацию бразильца, наложенную УЕФА, с трех до двух матчей еврокубков.

Неймар был наказан за оскорбления судей через социальные сети. Инцидент произошел по окончании ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов, которая состоялась в Париже 6 марта между ПСЖ и английским "Манчестер Юнайтед".

В апреле Неймара отстранили на 3 матча еврокубков. В мае клуб и нападающий подали апелляцию на решение в соответствующую палату УЕФА, но она ее отклонила. Позднее "ПСЖ" и Неймар оспорили вердикт в Лозанне.

Таким образом Неймар не поможет своей команде в первых двух матчах группового этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона против мадридского "Реала "(18 сентября) и турецкого "Галатасарая" (1 октября). Нападающий выйдет на поле 22 октября в выездной встрече с бельгийским "Брюгге".