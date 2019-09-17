На выборах в Израиле лидирует оппозиция - экзитполы

Партия премьер-министра Израиля Биньмина Нетаньяху "Ликуд" может проиграть парламентские выборы сильнейшему оппозиционному блоку "Кахоль-Лаван" бывшего главы Генштаба Бени Ганца. Об этом свидетельствуют данные экзитполов. Как и на прошлых выборах, разница минимальна, - но на этот раз на пару мандатов больше может получить "Кахоль-Лаван". Серьёзное влияние на расклад сил может оказать успех партии "Наш дом Израиль", которая составляет оппозицию "Ликуду": она, по данным экзитполов, может вдвое увеличить свою фракцию в парламенте - до 10 депутатов.

Как отмечают израильские издания, такие результаты выборов могут обернуться сложностями в формировании правительства: ни один из ныне сложившихся союзов в Кнессете не получает пока даже половины мест.