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Европарламент одобрил кандидатуру Лагард

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 Марфа Васильева 
Европарламент одобрил кандидатуру Лагард
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394 голосов "за", 206 "против" и 49 воздержавшихся - Европарламент одобрил кандидатуру Кристин Лагард, предложенную Евросоветом на пост главы Центробанка. Лагард должна приступить к своим обязанностям 1 ноября, сменив на посту Марио Драги.

"С назначением Кристин Лагард руководство двух самых важных институтов Евросоюза, а именно Европейского Центробанка и Еврокомиссии, оказывается в руках женщин, речь идет о Европейском Центробанке и Европейской комиссии. Это огромный прогресс в обеспечении гендерного равенства в Европе. Тем не менее, сохраняются серьезные проблемы в экономической и финансовой областях", - заявила после голосования Фрэнсис Фицджеральд, депутат из фракции Европейская народная партия.

Что же это за проблемы? По мнению обозревателей, речь идет в первую очередь о замедлении экономического роста в зоне евро.

"На прошлой неделе Марио Драги объявил о новом пакете мер по стимулированию

экономики, - комментирует новость Саша Вакулина, экономический обозреватель Euronews. - Можно сказать, что он взял на себя первый удар за довольно непопулярное решение. При этом руки у Кристин Лагард связаны в том, что касается дальнейших мер по стимулированию экономического роста в случае, если принятые ее предшественником решения не сработают".

В ходе двухчасовых дебатов в Страсбурге ряд евродепутатов высказались за смену финансового курса, воплощением которого могла бы стать Лагард: "Давайте выберем другую денежно-кредитную политику, стоящую на службе экологической и социальной трансформации, - заявила Манон Обри, член фракции Европейские объединенные левые/Лево-зелёные Севера. - В таком случае ЕЦБ следил бы за тем, чтобы деньги вкладывались в реальную экономику, а не шли на финансирование деятельности, которая ведет к загрязнению окружающей среды".

Тем не менее голосование евродепутатов носит рекомендательный характер, окончательное слово - за главами государств и правительств 27-ми, которые соберутся на саммит в середине октября.