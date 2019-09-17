Евродепутаты высмеивают Джонсона, хвалят Беркоу

Парламент Великобритании временно закрыт, но её выход из Евросоюза бурно обсуждают в Страсбурге. Вице-председатель Европарламента из Ирландии поддержала вестминстерского спикера Джона Беркоу:

«Я не собираюсь призывать «К порядку, к порядку!» потому что я не в Палате общин, - сказала Мейрид МакГиннесс. - Мне бы такой голос и влияние...»

Евродепутаты констатировали отсутствие какого-либо прогресса на переговорах по «брекситу» в ходе визита в Люксембург премьер-министра Бориса Джонсона, который настаивает, что сделка почти готова. Они даже отзывались о нём неуважительно, как, например, бельгийский «зелёный»:

«Думаю, Борис Джонсон много работал в последние лет над созданием из себя образа деятеля, не заслуживающего доверия, и хотя бы в этом он преуспел, по мнению остающихся 27 стран-членов ЕС, - сказал Филипп Ламбертс. - В этом смысле его миссия выполнена».

Но либерал из Португалии был к лидеру британских консерваторов снисходительнее:

«Борис Джонсон не смог представить выполнимое решение проблемы ирландской границы, как альтернативу "бэкстопа", - сказал Педру Силва Перейра. - Это значит, что соглашения трудно будет достичь на предстоящем саммите ЕС. Конечно, мы поддержим отсрочку «брексита», если соглашения не будет, поскольку это, похоже, единственный способ избежать катастрофического сценария выхода без сделки ".

В среду на обсуждение и голосование евродепутатов будет представлена резолюцию с условиями, на которых можно снова отсрочить прекращение членства Великобритании в ЕС — если она об этом попросит.