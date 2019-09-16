Первые Всемирные городские игры

"В духе улиц, в духе нашего времени" - под этим лозунгом в венгерской столице прошли I Всемирные городские игры World Urban Games-2019.

В течение трёх дней тысячи зрителей наблюдали за зрелищными состязаниями. Паркур и брейк-данс, BMX- и роллер-фристайл, наконец, фрисби и стритбол (баскетбол три на три) - в программе соревнований. В показательную её часть были включены также лазер-ран и гребля на концептах.

Пока эти уличные виды спорта малоизвестны широкой публике Но некоторые из них в 2020 году дебютируют на Олимпиаде в Токио.

На играх в Будапеште неплохой медальный урожай собрали россияне - по "золоту" у мужчин и женщин в паркуре; ещё одну медаль высшего достоинства завоевала женская сборная по стритболу. У мужской - "серебро".

Следующие Всемирные городские игры пройдут в 2021 году.