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Бизнес

Чем грозит удар по НПЗ?

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 Ирина Шелудкова 
Чем грозит удар по НПЗ?
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Взрывы и пожары на саудовских нефтяных объектах привели к потере примерно 6% мирового производства сырья. Для самой Саудовской Аравии это потеря эквивалента примерно половине всего объема, добываемого в стране.

Цена на нефть марки Brent в понедельник подскочила почти на 20%, к середине дня рост скорректировался до 8% — около 69 долларов за баррель.

А накануне президент США Дональд Трамп дал разрешение при необходимости задействовать национальные стратегические резервы нефти.

Биржевой аналитик Фрэнсис Лун уверен: "Сокращение в любом объеме экспорта саудовской нефти приведет к существенному повышению цен на сырье, если власти восстановят производственные объекты, но последует еще одно нападение, то цена на неочищенную сырую нефть может подскочить и до сотни долларов за баррель".

Власти королевства обещают восстановить объемы добычи в течении недели, но эксперты, опрошенные агентствами Reuters и Bloomberg, говорят, что на это уйдут месяцы.

Саша Вакулина, Euronews: "У США и Китая есть нефтяные резервы, но их надолго не хватит, поэтому неудивительно, что некоторые аналитики говорят, что цена на нефть может подняться и до 80 долларов за баррель, что несомненно скажется на конечной стоимости для потребителей".

Факт нападения может привести к перебоям к поставкам и даже панике на рынках, что скажется на глобальной экономике. Губертус Бардт из Немецкого экономического института (German Economic Institute) объясняет: "Сочетание таких факторов неопределенности как торговые отношения внутри Европы, спад мировой экономики, а также неопределенность, связанная с тем, что значительный рост цен может продолжится, способно привести к ограничению инвестиций и таким образом усугубить рецессию, которая угрожает так или иначе ".

В ОПЕК заявляют, что повода для форс-мажора нет и проведение внеочередной встречи стран альянса не планируется.

Эксперты отмечают, что нападения не вызовут дефицит нефти, но поиски замены этого энергоносителя ускорятся.